البام يطرد اشهر برلماني مغربي من حزبه
هشام المهاجري

المهاجري: “يجب إعفاء المقاولين الذاتيين من ذعائر التأخير في أداء الاشتراكات”

2022-03-11 / 7:29 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

طالب هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة، بضرورة إعفاء المقاولين الخاضعين لنظام المقاول الذاتي من الغرامات و الزيادات و الذعائر المتعلقة بالتأخير في أداء الاشتراكات.

المهاجري و في رسالة وجهها لوزيرة الاقتصاد و المالية اقترح إعفاء الخاضعين لنظام المقاول الذاتي من الذعائر والزيادات المترتبة عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك، والإقرارات المتعلقة بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و برر البرلماني السالف الذكر هذا المطلب بالظروف الإستثنائية المترتبة عن جائحة وباء كورونا، واعتبارا لتداعياتها المباشرة على وضعية مختلف الشرائح المجتمعية، وخصوصا فئات العمال غير الأجراء.

و شدد السياسي البامي على ضرورة حماية هاته الفئة الهشة بدل إثقال كاهلها بمزيد من الأعباء المالية في هذه الظرفية غير العادية عبر منح إعفاءات من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك.

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