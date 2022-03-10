بايتاس: “ظاهرة اختفاء النحل عمرها كانت فبلادنا وأرسلنا عينات للتحليل”

2022-03-10 / 3:21 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة خصصت 130 مليون درهم، لدعم فئة مربي النحل بسبب ظاهرة اختفائه.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “اختفاء النحل ظاهرة جديدة عمرها كانت فبلادنا ، وسجلت في مجموعة من الدول حتى الأوروبية”.

وأضاف بايتاس قائلا “يمكن السبب كيتعلق بتغيرات مناخية، يمكن أمراض يمكن عادات جديدة في تربية النحل”، مشيرا الى إرسال عينات لمختبرات أجنبية قصد تحللها والحصول على جواب نهائي وشافي حول السبب.

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