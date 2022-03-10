محكمة الرباط تصدم “أساتذة التعاقد” وتدين نزهة مجدي ب3 أشهر نافذة

هبة بريس - الرباط

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، حكمها في حق 45 من أستاذا من “أساتذة التعاقد”.

و قضت المحكمة بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 44 من الأساتذة المتابعين، في حين تمت إدانة القيادية في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين نزهة مجدي بـ3 أشهر نافذة.

هذا وتوبع الأساتذة المعنيون بتهم التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة الى تهمة إهانة هيأة منظمة للأستاذة نزهة مجدي.

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