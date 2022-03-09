الجيش الروسي: إحباط هجوم على محطة زابوروجيا النووية

2022-03-09 / 10:13 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المخربين الأوكرانيين قامت بمهاجمة القوات الروسية أثناء قيامها بدوريات التأمين في المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيا النووية.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، حاول نظام كييف تنفيذ استفزاز في غاية الوحشية بالقرب من محطة زابوروجيا النووية.

وجاء في البيان، أنه في حوالي الساعة 2 صباحا اليوم، تعرضت دورية متنقلة للحرس الوطني الروسي لهجوم بالأسلحة الخفيفة من قبل مخربين أوكرانيين أثناء قيامها بدوريات في المنطقة المحمية المجاورة للمحطة.

وأوضح البيان أن المخربين كانوا يختبئون بمجمع تعليمي وتدريبي يتكون من عدة طوابق ويقع خارج محطة الطاقة، حيث قاموا بإطلاق النيران الكثيفة من النوافذ.

وأكد البيان أن القوات الروسية قامت بالرد على مصدر النيران وإسكاتها، مما أجبر المخربين الأوكرانيين على الفرار من المبنى، الذين قاموا بإضرام النيران فيه وإحراقه أثناء هروبهم.

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