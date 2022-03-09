بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. منال بنشليخة تكشف واقع المرأة المعنفة

2022-03-09 / 9:16 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أصدرت النجمة المغربية منال بنشليخة، مساء أمس الثلاثاء عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، أغنية جديدة بعنوان “عَارِي”، تضامنا مع النساء ضحايا العنف.

واختارت منال بنشليخة كتابة كلمات الأغنية وتلحينها بنفسها، فيما تعاملت مع مديرها الفني منير معروف والموزع الموسيقي بنش إيند گيس، أما الإخراج فكان من توقيع المخرج المغربي فريد المالكي.

أغنية “عاري” تحكي قصة امرأة تعرضت للخيانة والغدر والعنف، وتسرد معاناتها، و في هذا الصدد، كشفت بنشليخة أن العنف ضد النساء، موضوع يفرض نفسه، بغض النظر عن سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بل بالنظر إلى ما بات يخلقه من انعكاسات نفسية سلبية على المرأة والأبناء والمجتمع، خاصة و أن الإحصائيات في المغرب باتت تسجل أرقاما مخيفة عن النساء المعنفات.

وأضافت بنشليخة، “فيديو كليب “عَارِي” يسلط الضوء على 5 حالات حقيقية تعرضن للعنف، باختلاف أعمارهن ومستواهن الاجتماعي، كما يتطرق إلى ظاهرة تزويج القاصرات خاصة في المناطق القروية، حيث تغتصب طفولة”.

و يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة منال بنشيخلة، كان ألبوما بعنوان “360”، اختارت من خلاله العودة إلى جذورها وأصولها المغربية، وتقييم حياتها كامرأة مغربية متحررة تعيش في مجتمع مغربي حديث.

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