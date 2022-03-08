فاس.. السجن النافذ 12 سنة ل 4 مخازنية !

2022-03-08 / 8:10 مساءً
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هبة بريس _ ع المحياوي

أفاذ مصدر ل ” هبة بريس ” أن قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، أذان اليوم الثلاثاء 8 مارس الجاري، 4 عناصر من القوات المساعدة اشتغلوا سابقا بإقليم الناظور، ب12 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية نافذة لتورطهم في قضايا ارتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات وغض الطرف عن تهريب كميات منها بسواحل يحرسونها.

و أضاف ذات المدر، أن ذات المحكمة حكمت على كل واحد من المتهمين المعتقلين بسجن بوركايز، ضواحي فاس ب 3 سنوات سجنا نافذا و 15 ألف درهم غرامة، بتهم الارتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات، وبرأتهم من باقي المنسوب إليهم من تهمة المشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات التي تابعهم بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.

وبرأت ذات المحكمة، يضيف المصدر، 10 عناصر آخرين من القوات المساعدة، توبعوا في في حالة سراح مقابل كفالات في الملف نفسه، من المنسوب إليهم من تهم الارتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات والاتجار الدولي فيها، بعدما اتضح للمحكمة أن لا علاقة لهم بالمنسوب لباقي زملائهم الذين كانوا يشتغلون معهم في وقت سابق.

وكان المتهمون مكلفون بحراسة سواحل ناحية الناظور، قبل أن يتقدم أحدهم بشكاية إلى رؤسائه ضد مسؤول في القوات المساعدة اتهمه بابتزازه بداعي غضه الطرف عن ترهيب كمية مخدرات، فتح فيه تحقيق أفضى لاعتقال 14 عنصرا توبعوا امام جرائم الأموال بفاس بقرار من قاضي التحقيق حسب ذات المصدر.

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