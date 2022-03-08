في يومها العالمي… سعد التسولي يعرب عن افتخاره بزوجته فاطمة خير
نجلاء مزيان: هبة بريس
تزامنا و اليوم العالمي للمرأة، أعرب الفنان المغربي سعد التسولي عن افتخاره الكبير بزوجته الفنانة فاطمة خير، كونها استطاعت التوفيق بين بيتها و عملها الفني و السياسي.
و نشر الفنان المغربي صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، أرفقها بتعليق جاء فيه :”فخور بك كامراة مغربية استطاعت ان تحقق ذاتها وتوفق بين عملها واسرتها”.
و واصل الفنان سعد التسولي تدوينته قائلا:”دمت ناجحة قوية ومتميزة.. الله يحفظك يا رب”.
و فور نشره منشور المعايدة، تهاطلت عليهما تعاليق التهاني من طرف أصدقائهما المشاهير و كذا متابعيهما بمنصات التواصل الاجتماعي.
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2 تعليقات
شو ها الاخبار التفهة
افتخر بها كيف ما تشاء واخبرها ان العاملة التي عندها في البيت هي كذلك امرأة ولها عيد مثل باقي النسوة فلا تمارس عليها عبودية القرون الوسطى