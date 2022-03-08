في يومها العالمي… سعد التسولي يعرب عن افتخاره بزوجته فاطمة خير

2022-03-08 / 4:58 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تزامنا و اليوم العالمي للمرأة، أعرب الفنان المغربي سعد التسولي عن افتخاره الكبير بزوجته الفنانة فاطمة خير، كونها استطاعت التوفيق بين بيتها و عملها الفني و السياسي.

و نشر الفنان المغربي صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، أرفقها بتعليق جاء فيه :”فخور بك كامراة مغربية استطاعت ان تحقق ذاتها وتوفق بين عملها واسرتها”.

و واصل الفنان سعد التسولي تدوينته قائلا:”دمت ناجحة قوية ومتميزة.. الله يحفظك يا رب”.

و فور نشره منشور المعايدة، تهاطلت عليهما تعاليق التهاني من طرف أصدقائهما المشاهير و كذا متابعيهما بمنصات التواصل الاجتماعي.

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‫2 تعليقات

  2. افتخر بها كيف ما تشاء واخبرها ان العاملة التي عندها في البيت هي كذلك امرأة ولها عيد مثل باقي النسوة فلا تمارس عليها عبودية القرون الوسطى

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