في يومها العالمي… سعد التسولي يعرب عن افتخاره بزوجته فاطمة خير

نجلاء مزيان: هبة بريس

تزامنا و اليوم العالمي للمرأة، أعرب الفنان المغربي سعد التسولي عن افتخاره الكبير بزوجته الفنانة فاطمة خير، كونها استطاعت التوفيق بين بيتها و عملها الفني و السياسي.

و نشر الفنان المغربي صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، أرفقها بتعليق جاء فيه :”فخور بك كامراة مغربية استطاعت ان تحقق ذاتها وتوفق بين عملها واسرتها”.

و واصل الفنان سعد التسولي تدوينته قائلا:”دمت ناجحة قوية ومتميزة.. الله يحفظك يا رب”.

و فور نشره منشور المعايدة، تهاطلت عليهما تعاليق التهاني من طرف أصدقائهما المشاهير و كذا متابعيهما بمنصات التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6