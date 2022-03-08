بالأرقام.. روسيا تنشر خسائر أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة

هبة بريس - وكالات

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، ما قالت إنها حصيلة الخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية في الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى بدء العمل بالممرات الإنسانية في 4 مناطق بأوكرانيا، التي تشهد حربا منذ نحو أسبوعين.

وقالت الدفاع الروسية إنه تدمير 158 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن القوات الروسية تمكنت من تدمير طائرتين من طراز ميغ وسوخوي، ومطار أوزيرنويه في منطقة جيتومير، غربي كييف.

وفي المجمل، قالت موسكو إنه جرى تدمير 2482 هدفا منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

ويصعب التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0