Fighters of the Ukrainian Territorial Defence Forces, the military reserve of the Ukrainian Armed Forces, stand guard on the position at Independence Square in Kyiv on March 2, 2022. - The fate of the EU is at stake in Ukraine, said the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, while Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who calls for integration "without delay" of his country to the EU, asked Europeans to "prove that they are with Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

بالأرقام.. روسيا تنشر خسائر أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة

2022-03-08 / 11:54 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، ما قالت إنها حصيلة الخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية في الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى بدء العمل بالممرات الإنسانية في 4 مناطق بأوكرانيا، التي تشهد حربا منذ نحو أسبوعين.

وقالت الدفاع الروسية إنه تدمير 158 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن القوات الروسية تمكنت من تدمير طائرتين من طراز ميغ وسوخوي، ومطار أوزيرنويه في منطقة جيتومير، غربي كييف.

وفي المجمل، قالت موسكو إنه جرى تدمير 2482 هدفا منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

ويصعب التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

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