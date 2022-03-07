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طقس الاثنين.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-07 / 9:07 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تبقى الأجواء غائمة في معظم الأوقات، مع نزول أمطار ضعيفة أو قطرات مطرية متفرقة فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الريف، شمال المنطقة الشرقية، السايس، الأطلس المتوسط، طنجة، اللوكوس والغرب، فضلا عن تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا إلى بارد مع تكون صقيع أو جليد، خلال الصباح والليل، فوق مناطق الأطلس، الريف، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة شمالية بالسواحل الجنوبية، وضعيفة القوة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي، ومن الشمال أو من الغرب أحيانا فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 ودرجة واحدة بمرتفعات الأطلس، وما بين 1 و6 درجات بالريف، المنطقة الشرقية، السايس، الجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط، وما بين 6 و12 درجة بباقي ربوع البلاد.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج زوالا على طول الساحل الأطلسي.

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