إحتجاجا على إهانتهم ..أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم الوطني

2022-03-06 / 1:44 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، عن تمديد الإضراب الوطني الذي تخوضه، اربعة ايام إضافية، احتجاجا على ما اعتبرته استهداف الشغيلة التعليمية ، وإهانة الأساتذة والحط من كرامتهم وإذلالهم، بسبب الدود عن مطالبهم المشروعة.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن الإضراب الذي سيمتد من يوم غد الاثنين وإلى غاية يوم الخميس المقبل، سيكون مصحوبا احتجاجية جهوية، مع وقفات أمام المحاكم الابتدائية في آخر أيام الإضراب استنكارا للمحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة.

وذكر البلاغ أن الاحتجاجات التي دعا لها أساتذة التعاقد بالرباط، تعرضت لقمع شرس نتج عنه إصابات خطيرة وجروح بليغة، واعتقال عدد من الأساتذة والأستاذات، ومتابعة 25 منهم بتهم كيدية.

وكان أساتذة التعاقد قد خاضوا إنزالا وطنيا بالرباط لثلاثة أيام، ابتداء من يوم الأربعاء وقد تعرضت احتجاجاتهم لتدخل أمني بالقوة ما خلف إصابات وتوقيفات، أثارت استنكارا واسعا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرشيدية .. الإعتداء على فاعل جمعوي ب«وَطّارة

الرشيدية .. الإعتداء على فاعل جمعوي ب«وَطّارة

2022-03-06 / 3:10 مساءً
Photo of درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين

2022-03-06 / 2:38 مساءً
Photo of نشرة خاصة : ساقطات ثلجية الى غاية يوم غد الاثنين

نشرة خاصة : ساقطات ثلجية الى غاية يوم غد…

2022-03-06 / 1:07 مساءً
Photo of ببلدية ” ثلاثاء الاولاد “..زيادة في أثمنة الخبز

ببلدية ” ثلاثاء الاولاد “..زيادة في أثمنة الخبز

2022-03-06 / 12:45 مساءً
Photo of طقس الأحد.. زخات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

طقس الأحد.. زخات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

2022-03-06 / 7:00 صباحًا
Photo of طنجة..العثور على جثة خمسيني داخل منزله

طنجة..العثور على جثة خمسيني داخل منزله

2022-03-05 / 10:50 مساءً
Photo of لجان مراقبة الجودة والأسعار بإقليم الحسيمة ترفع من وتيرة اشتغالها ويقظتها

لجان مراقبة الجودة والأسعار بإقليم الحسيمة ترفع من وتيرة…

2022-03-05 / 10:31 مساءً
Photo of أمن العيون يطيح بشخص ويحجز 2700 غرام من “الشيرا”

أمن العيون يطيح بشخص ويحجز 2700 غرام من “الشيرا”

2022-03-05 / 9:36 مساءً
Photo of الحسيمة ..حكم بالاعدام في حق متهم بقتل زوجته ورضيعتهما

الحسيمة ..حكم بالاعدام في حق متهم بقتل زوجته ورضيعتهما

2022-03-05 / 8:09 مساءً
Photo of العيون ..تفكيك شبكة إجرامية خطيرة وحجز أزيد من 4 أطنان من المخدرات

العيون ..تفكيك شبكة إجرامية خطيرة وحجز أزيد من 4…

2022-03-05 / 6:34 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق