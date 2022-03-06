ببلدية ” ثلاثاء الاولاد “..زيادة في أثمنة الخبز

هبة بريس _ الرباط

عمل صاحب مأكولات خفيفة ببلدية ” ثلاثاء الاولاد” التابعة ترابيا لمدينة سطات على تحربر ثمن الخبز بزيادة 50 سنتيما

ووقفت “هبة بريس” على الزيادة واستنكار احد المواطنين لإتخاد هذا الاخير قراره بشكل انفرادي معتبرا ” الامر بالفوضى التي وجب التصدي لها ”

وذكر المواطن صاحب المحل التجاري ببلاغ وزارة الاقتصاد والمالية بكون سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير، وبالتالي يظل في مستواه الحالي، أي 1,20 درهما للوحدة.

الى ذلك يعرف أن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة اصدرت بلاغا قالت فيه ، أنه ” في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية”

وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات، على الرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، تتمثل في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني من القمح اللين، والسكر، وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني

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