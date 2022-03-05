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اختلاس ونصب وخيانة الأمانة.. تنسيق بين أمن طنجة وتطوان يطيح بموثق وزوجته

2022-03-05 / 12:00 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع نظيرتها بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 5 مارس الجاري، من توقيف موثق وزوجته، يبلغان من العمر 46 و43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد تناهز قيمتها ملايين الدراهم.

وقد تم توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة بعدما كان يشكل موضوع 16 مذكرة بحث صادرة على التوالي عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، في عدة قضايا تتعلق بالاختلاس والنصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد بقيمة مالية تناهز عشرة ملايين درهم.

كما مكنت إجراءات البحث من توقيف زوجة المشتبه فيه والتي تبين أنها تشكل كذلك موضوع 8 مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة مالية تناهز 4 ملايين و700 ألف درهم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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