الحاجب..الباعة المتجولون يتظاهرون من أجل “غطاء وقائي” والرئيس يوضح .

ع محياوي _ هبة بريس

نظم بائعو الخضر والفواكه الجائلين بمدينة الحاجب، يوم أمس الأربعاء، أمام مقر الجماعة الحضرية الحاجب وقفة إحتجاجية للضغط على رئيس الجماعة لأجل إخراج نموذج الغطاء الوقائي الموحد، مشددين على ضرورة حفظ وقايتهم من أشعة الشمس و الجو الممطر، منددين في وقفتهم الاحتجاجية أن مطلبهم طال لسنوات .

رئيس جمعية التنمية والإدماج، ، قال في تصريح له، إن هذه الشريحة من البائعين المتجولين يعانون أكثر من 10 سنوات بهذه السويقة لأجل تسوية وضعيتهم، وتم توقيع محاضر بعد الاتفاق مع المسؤولين دون جدوى.

وأضاف ذات الرئيس ، “طلبنا الوحيد منهم فقط التنظيم مع تثبيت الغطاء الواقي بشكل موحد للحفاظ أيضا على جمالية المدينة، لكننا شعرنا بأنهم يتماطلون في تنفيذ المسطرة حسب ما اتفق عليه، وهذا هو سبب خروجنا إلى الاحتجاج”.

من جهته، قال رئيس جماعة الحاجب وحيد حكيم لموقع هبة بريس، إن “مصالحنا بإدارة الجماعة تفكر في نموذج من الغطاء المناسب لجمالية المدينة، وعند الاتفاق على النموذج المناسب مع شركائنا والسلطات المحلية، سنقف على توجيه كافة الباعة المتجولون بتراب مدينة الحاجب على تنفيذه”.

وأضاف الرئيس، أن جميع الباعة يمارسون التجارة بأماكنهم الحالية دون مضايقة، “ونحن نفكر فيهم من أجل راحتهم و الحفاظ على كرامتهم، وممارسة تجارتهم في بيع الخضر والفواكه في ظروف تليق بهم وبزبنائهم المرتدين عليهم”، وفق تعبيره

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