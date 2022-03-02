هبة مالية من مكتب السكك الحديدية لجهة البيضاء سطات تنتظر برمجتها

2022-03-02 / 3:52 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

منح المكتب الوطني للسكك الحديدية هبة مالية مهمة لفائدة مجلس جهة الدار البيضاء سطات و ذلك في إطار الدعم الكبير الذي توليه oncf للمبادارات المواطنة.

هاته الهبة المالية التي سبقتها هبات أخرى كذلك، سيتم توجيهها لفائدة حاملي المشاريع مما سيسمح بخلق المزيد من فرص الشغل و تطوير الاقتصاد التنافسي.

و حسب مجلس جهة الدار البيضاء سطات، فقد تقرر تضمين نقطة الهبة المالية الممنوحة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية ضمن أشغال دورة مارس التي ستدور في السابع من الشهر الجاري ببنسليمان.

و حسب المجلس دائما، ينتظر الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بين مجلس جهة الدارالبيضاء سطات و المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل دعم حاملي مشاريع الأنشطة المدرة للدخل و ذلك في إطار هبة مالية ممنوحة من لدن المكتب الوطني للسكك الحديدية لفائدة الجهة.

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