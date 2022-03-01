أوكرانيا تهدد بشن هجمات صاروخية على بيلاروس

هبة بريس _وكالات

هدد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف بشن كييف ضربات صاروخية “استباقية” ضد مينسك، على خلفية مزاعم حول “إطلاق صواريخ من بيلاروس باتجاه أوكرانيا”.

وقال دانيلوف في تصريح تلفزيوني، ردا على سؤال حول عدم إقدام كييف على استهداف مينسك إن “أوكرانيا قد تشن ضربة استباقية ضد بيلاروس”.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي تهدف لنزع سلاح أوكرانيا وحفظ السلام منعا لوقوع كارثة إنسانية وحرب واسعة النطاق.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهدف من العملية حماية المواطنين الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن الجرائم دموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أعلن في اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم، أنه تم وضع وسائط الدفاع الجوي الوطنية في حالة تأهب لمنع ضرب روسيا “في ظهرها”.

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