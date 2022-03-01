وزير الفلاحة: السيادة الغذائية في صلب الإستراتيجية الحكومية
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، أن السيادة الغذائية توجد في صلب الإستراتيجية الفلاحية للحكومة المغربية.
وذكر الوزير في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش حضوره في المعرض الدولي للفلاحة بباريس، بسياسة التنمية الفلاحية المغربية المدعومة بمخطط المغرب الأخضر (2008-2021)، ثم حاليا إستراتيجية « الجيل الأخضر »، التي ستشمل السنوات العشر المقبلة، مؤكدا أن « موضوع المنظومة الغذائية يظل في قلب هذه الإستراتيجية ».
وقال صديقي « إنه هدف مركزي وهذا يشمل بطبيعة الحال الأمن والسيادة الغذائية، وكذا مسألة المخزونات الإستراتيجية كرافعة تتيح تحقيق الأمن الغذائي ضمن منظومة شاملة للأمن الغذائي »، موضحا أن إستراتيجية « الجيل الأخضر » تواصل تشكيل هذه السيادة الغذائية « اعتبارا لتناغم الإنتاج الوطني مع الإمكانيات التي توفرها الجهات والمناطق المغربية ».
وأضاف الوزير « اليوم، فيما يتعلق بالإنتاج، عملنا على تحسين الوضع. الآن سيتركز العمل والجهد على أساس القطاعات من حيث التثمين والتحويل الصناعي، قصد التمكن من تنظيم التخزين وإعداد المخزونات الإستراتيجية ».
وكان صديقي قد شارك، في اجتماع لوزراء الفلاحة وكبار الشخصيات المدعوين إلى الدورة الـ 58 لمعرض باريس الدولي للفلاحة، المنظم خلال الفترة ما بين 26 فبراير و6 مارس تحت شعار « الفلاحة.. حياتنا اليومية، مستقبلك ! »، والذي يأتي في سياق دولي يتسم بالتزام الجميع من أجل تغير مناخي يتميز بالكفاءة، والجودة في النظم الغذائية بهدف تحقيق الأمن الغذائي.
وعلى هامش هذا الاجتماع الوزاري الذي حضره وزراء الفلاحة من عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية، عقد صديقي عدة اجتماعات ثنائية مع وزراء وكبار المسؤولين والمهنيين في القطاع الفلاحي.
وركز اللقاء الثنائي مع وزير الفلاحة والأغذية الفرنسي، جوليان دنورماندي، على تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الفلاحة والصيد البحري، لاسيما من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والصناعات الغذائية والصيد وتربية الأحياء المائية والتعليم والبحث والتنمية القروية.
كما التقى الوزير، الذي كان مرفوقا بغيثة الغرفي، المديرة العامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، بممثلين عن مجموعات زراعية فرنسية (اتحادات، جمعيات)، لاسيما منتجي الحبوب الذين تربطهم علاقات مع المغرب، ولكن أيضا مجموعات ورؤساء مقاولات متخصصة في الصناعات الغذائية والصناعات الفرنسية « المهتمة بالتجارة مع المملكة والاستثمار فيها ».
وعلى هامش اجتماعاته، قام الوزير بزيارة لعدة فضاءات بالمعرض للتعرف على المستجدات والتجارب، خاصة في ما يتعلق بالأبحاث والابتكار والتعليم في مجال الفلاحة.
ويعتبر المعرض، الذي يجمع كل عام جميع الفاعلين في عالم الفلاحة، بمثابة حدث فلاحي مرجعي، ليس فقط في فرنسا ولكن أيضا في الخارج.
يذكر أن المعرض كان يستقبل سنويا، قبل الوباء، ما معدله 600 ألف زائر، وكان يعد حدثا رئيسيا بالنسبة للمحاصيل الرئيسية وفن الطهي الإقليمي والدولي والمنتجات المحلية والثروة الحيوانية.
كما يعتبر المعرض فرصة مثالية للمغرب لاستكشاف أسواق جديدة لمنتوجاته الفلاحية وإقامة اتصالات تجارية مع كبار المستوردين المحتملين.
20 تعليقات
المشكل الذي يعاني منه الفلاح البسيط الذي لا يملك اي شيء سوى تلك القطرات المطرية التي تهطل من السماء ويرحمه الله يها … أما الحكومة فتتركه يتخبط في صعوبة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية ولا أحدا يساعده او يدعمه….
إن الاستراتيجية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً في الإقتصاد المعيشي والوطني إستراتيجية جديدة واضحة….
عرف المغرب قفزة نوعية جيدة وبأسعار تنافسية في السعر تحديدا في المنتجات المحلية والدولية وكذا الثروة الحيوانية…
لقد عرف المغرب في الأواني الأخيرة ظاهرة الجفاف مما أدى إلى ارتفاع الاسعار الأساسية الضرورية للحياة..وهذا جعل الإنتاج الزراعي يقل ….
لتحقيق الأمن الغذائي ضمن منظومة شاملة يجب ان تكون هناك إستراتيجية واضحة من أجل التواصل وتشكيل السيادة الغذائية..
رغم تأكيد وزير الفلاحة والصيد البحري على السيادة الغذائية فهي غير كافية بالنسبة للفلاحين الصغار المتضررين جراء الجفاف التي يعيشها حالياً الفلاح بصفة خاصة وللمغاربة بصفة عامة…
أي سياسة تتحدثون عنها لاشئ يتغير كل يوم تزداد ارتفاع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة.وتدعون بمخطط المغرب الأخضر وللأسف الشديد يظل هذا موضوع المنظومة الغذائية…
إن الإنتاج الزراعي الوطني مع الإمكانيات التي توفرها الجهات المختصة للتحقيق استراتجية جيدة وتنمية فلاحية في المستوى.
وضعية الإنتاج الوطني يتركز في العمل والجهد المبذول في القطاعات من حيث التثمين والتحويل الصناعي.وهذا قصد تنظيم التخزين من أجل إعادة المخزونات الإستراتيجية الوطنية….
إن مشاركة في اجتماع لوزراء الفلاحة وكبار الشخصيات المدعوين لإجراء هذه الدورة 58 لمعرض باريس الدولي للفلاحة نتمنوا لهم تحقيق اهداف كثيرة ترجع بالنفع على الفلاحين وبتطوير هذآ المجال وتحقيق الأمن الغذائي…
نتمنوا لهذا اللقاء الثنائي الذي جمع بين وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي ووزير الفلاحة والاغذية الفرنسية بالتعزيز التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينهما ولاسيما في مجالات الفلاحة والصيد البحري ؛ والصناعات الغذائية والصيد وتربية الأحياء المائية وكذا اهتمام خاص بالتنمية القروية والمعانات التي يعاني منها القروي؛ هذآ مانودوا الوصول إليه…
نتمنى استرجاع المعرض الدولي للفلاحة في مدينة مكناس بتطورات فلاحية جديدة ذو منهجية مهمة واستراتيجية واضحة وجيدة ….
الاستثمارات والتنموية التي تشمل بين البلدين المغرب وفرنسا تعود بالنفع عليهم ولا سيما الإنتاج الحبوب الذي يرتبط مع مجموعات ورؤساء مقاولات كبرى ذو كفاءات عليا ممتازة المختصة في الصناعات الغذائية وكذا الصناعات الفرنسية التي تهتم بالتجارة مع المملكة المغربية والاستثمار فيها…
يعتبر المعرض بالنسبة للمغرب فرصة ذهبية مثالية أولا لاستكشاف أسواق جديدة ممتازة جدا المتخصصة لعرض منتوجاتهم الصناعية الفلاحية كما أنه يقوم باتصالات تجارية مع كبار شخصيات مهمة في المستوردين..
يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بفتح المعرض الدولي للفلاحة في مدينة مكناس هذه السنة وأن يتميز بمتيازات هائلة يترتب عليها الجودة العالية مما يرفع في مستواه..
لقد تضرر المعرض من الجائحة كوفيد 19 كورونا التي عرفها العالم منذ سنتين حيث أنه كان يستقبل سنوياً 600 ألف زائر قبل الوباء كما أنه كان يعد حدثا مهما بالنسبة للمحاصيل والمنتجات المحلية والثروة الحيوانية
نتمنى يخرجوا في هذآ المعرض بنتائج إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية تستخدم الشباب في هذه الاستثمارات التي تعود بالنفع على البلدين..
إن مسألة المخزونات الإستراتيجية تشكل السيادة الغذائية الأساسية هي كرافعة تتيح تحقيق الأمن الغذائي الذي يدخل في تركيب منظومة شاملة الأمانة العامة للأمن الغذائي..
نتمنى لهم التوفيق والمزيد من العطاء في هذا المعرض الدولي للفلاحة وبخروج بنتائج إيجابية استراتيجية جديدة بينهما لتعزيز التعاون وتطوير الاستثمارات…
نتمنى لهم ان تكون لهم إرادة قوية ودينامية فريدة من نوعها والحكومة لن تخيب املنا في هذا المعرض الدولي للفلاحة باحداث التغيير والتحقيق الأفضل بكثير من السابق تعود بالنفع بين البلدين المغرب وفرنسا…