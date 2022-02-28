“خلية الأزمة” تستقبل ممثلين عن أولياء أمور الطلبة المغاربة بأوكرانيا

هبة بريس _ الرباط

استقبل أعضاء من خلية الأزمة المُحدثة بمقر وزارة الشؤون الخارجية التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ثلاثة ممثلين عن أولياء أمور الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراساتهم بأوكرانيا.

وقال مصدر من خلية الأزمة لجريدة “هبة بريس“ الإلكترونية أن “هذا اللقاء مر في جو طبعته روح المسؤولية والتفاهم، إذ تم الاستماع خلاله لتساؤلاتهم حول الوضعية التي يعيشها أبنائهم خلال عملية عبورهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا للالتحاق بأرض الوطن”.

وأضاف ذات المصدر أن ممثلو آباء وأولياء الأمور عبروا عن تخوفاتهم وقلقهم على أبنائهم في ضوء هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها بلد استقبالهم، حيث من جانبهم، طمأن ممثلو خلية الأزمة، الآباء والأولياَّء، مستعرضين في هذا الصدد الخطوات الاستباقية التي قامت بها الوزارة منذ تاريخ 12 فبراير 2022.

واسترسل ذات المصدر مفصلاً أنه “وفي هذا الإطار، أطلع المسؤولون المذكورين محاوريهم على المساعي التي قام بها سفراء صاحب الجلالة لدى سلطات دول الاعتماد بالدول المجاورة لأوكرانيا من أجل فتح المعابر الحدودية لتسهيل عملية وإجراءات خروج الطلبة المغاربة من أوكرانيا”.

من جهة أخرى، تم إخبارهم بحزمة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والتي تتمثل في إرسال وفد من الأطر القنصلية، الهادف إلى تعزيز أطقم السفارات المتواجدة بالمعابر الحدودية بغية تيسير عملية خروج المواطنين المغاربة من أوكرانيا في أحسن الظروف؛

كما تمت برمجة رحلات مباشرة على متن شركة الخطوط الملكية المغربية وبأثمنة محددة، بكل من مطارات بوخاريست وفارسوفيا وبودابيست، بالإضافة إلى انتقال طاقم من سفارة المملكة المغربية بكييف، إلى مدينة Lviv الواقعة على الحدود البولندية-الأوكرانية قصد تقريب الخدمات من أفراد الجالية المغربية.

كما تم تخصيص أرقام خضراء مجانية رهن إشارة أبناء جاليتنا انطلاقا من دول الجوار قصد الاتصال بمركز التواصل القنصلي.

هذا وتمت دعوة ممثلوو أولياء الطلبة إلى ضرورة التزام أبنائهم بتوجيهات وتدابير السلامة التي دعت إليها السلطات الأوكرانية حرصا على سلامتهم، وكذا الاحتفاظ الدائم بأوراق إثبات هويتهم مع التواصل المستمر بالسفارة وخلية الأزمة المخصصة لهذا الغرض.

وفي الأخير، عبر ممثلو أولياء الطلبة المغاربة بأوكرانيا، عن تفهمهم لصعوبة الوضعية مثمنين في نفس الآن المجهودات المبذولة من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة

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