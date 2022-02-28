الصورة تعبيرية

حتى 25 فبراير.. حجز 545 اختبار PCR و 59 جواز تلقيح مزور

2022-02-28 / 5:13 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أسفرت العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير بالوثائق الصحية، والتي تتواصل منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم 25 فبراير الجاري، عن معالجة 219 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 441 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 343 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح و29 آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة تتعلق بالكشف عن وباء كوفيد-19.

كما مكنت هذه العمليات الأمنية من ضبط 69 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب على الراغبين في الحصول على الوثائق الصحية بطريقة غير مشروعة، وخصوصا جواز التلقيح، وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة، فضلا عن الارتشاء والمس بنظام المعالجة الإلكترونية للمعطيات الصحية.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا مكنت من حجز 545 شهادة اختبار مزورة (PCR)، فضلا عن ضبط 59 جواز تلقيح مزور و50.722 وحدة للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد رصد وتوقيف المتورطين في ترويجها بشكل غير مشروع عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وفي تحليل نوعي للمؤشرات الإحصائية الممسوكة لدى مصالح الأمن الوطني في هذا الصدد، يلاحظ أن 279 شخصا من بين الموقوفين تم ضبطهم خلال إجراءات المراقبة الحدودية بالمعابر الجوية والبحرية للمملكة، خلال عمليات العبور من وإلى المغرب، بينما تم ضبط الباقي في إطار الأبحاث القضائية المنجزة لإيقاف المتورطين في عمليات التزوير.

هذا، وقد تم إخضاع جميع الأشخاص المضبوطين وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشرقاوي : شبح حرب كبرى يخيم على العالم

الشرقاوي : شبح حرب كبرى يخيم على العالم

2022-02-28 / 6:36 مساءً
Photo of تزنيت : المختلين عقليا يسيطرون على شوارع المدينة وإحالتهم على العلاج تبقى معلقة

تزنيت : المختلين عقليا يسيطرون على شوارع المدينة وإحالتهم…

2022-02-28 / 4:50 مساءً
Photo of تسجيل 83 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 83 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

2022-02-28 / 4:19 مساءً
Photo of برلماني يطلب من التوفيق فتح أماكن الوضوء و إعادة المصاحف للرفوف

برلماني يطلب من التوفيق فتح أماكن الوضوء و إعادة…

2022-02-28 / 4:00 مساءً
Photo of لمكافحة الجريمة.. مديرية الأمن تعتمد خارطة عمل جديدة

لمكافحة الجريمة.. مديرية الأمن تعتمد خارطة عمل جديدة

2022-02-28 / 3:46 مساءً
Photo of أكادير : النيابة العامة تودع 4 متهمين بتهجير البشر السجن

أكادير : النيابة العامة تودع 4 متهمين بتهجير البشر…

2022-02-28 / 3:18 مساءً
Photo of عضو باللجنة العلمية يبشر المغاربة بقرارت تخفيف جديدة في القريب العاجل

عضو باللجنة العلمية يبشر المغاربة بقرارت تخفيف جديدة في…

2022-02-28 / 3:06 مساءً
Photo of ضمنهم 29% إناثا.. أزيد من 99 ألف مغربي تطوعوا للخدمة العسكرية

ضمنهم 29% إناثا.. أزيد من 99 ألف مغربي تطوعوا…

2022-02-28 / 2:54 مساءً
Photo of خريبكة : “12 مليار” تضيع على الجماعة ..تهاون أم سوء تدبير ؟

خريبكة : “12 مليار” تضيع على الجماعة ..تهاون أم…

2022-02-28 / 2:01 مساءً
Photo of الإختطاف وطلب فدية يستنفر أمن كلميم

الإختطاف وطلب فدية يستنفر أمن كلميم

2022-02-28 / 1:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق