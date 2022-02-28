تفاصيل توقيع عقود تشغيل دائمة لمبرمجي المهن الرقمية بالمغرب

2022-02-28 / 5:02 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نظمت مجموعة CGI المتخصصة في مجال الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الشاملة، حفل توقيع عقود التشغيل الدائم لفائدة كافة خريجي الدفعة الأولى لمدرستها الخاصة بالمبرمجين DEV’U ،الذين سيتم إدماجهم بمقرها الرئيسي.

و خلال الحفل الذي أقيم في مقر الشركة، هنأ ع.الأنصاري نائب المدير العام للشركة في المغرب، المتخرجين على نجاحهم بالرغم من الصعوبات المرتبطة بالظروف الصحية الراهنة، كما أشاد بحرارة بجهود الشركاء لانخراطهم في هذه النسخة.

كما أشاد ذات المتحدث، وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، على وجه الخصوص بالجامعة الأورو-متوسطية بفاس التي واجهت تحديات التكوين عن بعد، وأظهرت مرونة كبيرة وتجاوبا من خلال تزويد الطلاب بجميع الآليات اللازمة لتكوينهم من الموارد الرقمية والسمعية البصرية، وأوراش عمل من تأطير هيئة المدرسين ومنتديات للمناقشة ومنصة رقمية تم إطلاقها في وقت قياسي من أجل توفير الظروف المثلى للنجاح.

و حسب ذات البلاغ، فقد افتتحت DEV’U أبوابها بتاريخ 17 فبراير 2020 بمدينة فاس، وهي مدرسة الفرص، تستهدف الطلاب والباحثين عن عمل الحاصلين على مستوى الباكالوريا +2، حيث أنها مكنت الشباب الذين يواجهون صعوبة في الإدماج المهني من الاستفادة من تكوين ذو جودة، مجاني ومدفوع الأجر لمدة سنتين، يخول لهم الحصول على شهادة، مع عقد تشغيل الدائم في موقع الشركة.

و يضيف البلاغ، أنه و في المغرب هناك بالكاد ما يقارب 8000 شخص مكون في المهن الرقمية كل سنة، مع خصاص يقدر بنحو 60 ألف شخص، ما يؤدي الشركات لمواجهة نقص حقيقي في المواهب.

و أوضح الأنصاري: “مع DEV’U، توفر CGI حلا ملموسا ودائم يعكس التزام الشركة بخلق فرص الشغل من خلال عقود التشغيل الأولى، و تتموضع الشركة أكثر من أي وقت مضى كشريك للمدينة وللجهة ولجميع المؤسسات المنخرطة في تكوين مهنيي المستقبل في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المغرب”.

و أضاف المتحدث نفسه: “بدعم شركائنا الذين انضموا لهذا المشروع المجتمعي، قمنا بتدريب وبإعادة تكوين هؤلاء الشباب الذين كانوا يبحثون عن التحديات والفرص، ليصبحوا جزءا من شركة CGI كفاعل رقمي، حيث و على مدار عامين، تابعوا دورة تكوينية خاصة بالتناوب، وكانت دورة مجانية ومدفوعة الأجر مع ضمان الحصول على وظيفة كمبرمجين ضمن فرقنا”.

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