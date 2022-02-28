وزارة الدفاع الروسية: القوات الصاروخية النووية في حالة استعداد

2022-02-28 / 2:36 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أخبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن استعداد قوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي والمحيط الهادئ والطيران بعيد المدى لتنفيذ مهامها.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “أخبر وزير الدفاع الروسي الجنرال شيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أنه وفقا لأوامره، فإن نقاط إدارة قوات الصواريخ الاستراتيجية، وقوات الأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ، وقيادة الطيران بعيد المدى، في وضع استعداد قتالي”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه اليوم الأحد، وزارة الدفاع الروسية برفع حالة التأهب القصوى لقوات الردع الاستراتيجي التابعة للجيش الروسي، وذلك على خلفية إدلاء مسؤولين بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بتصريحات عدوانية ضد روسيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتهاء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. والوفد الروسي: يمكن التنبؤ بمواقف مشتركة

انتهاء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. والوفد الروسي: يمكن التنبؤ…

2022-02-28 / 5:50 مساءً
Photo of أوكرانيا: لسنا مستعدين للاستسلام

أوكرانيا: لسنا مستعدين للاستسلام

2022-02-28 / 5:44 مساءً
Photo of بوتين يوقع مرسوم إجراءات اقتصادية ضد أمريكا ودول أخرى

بوتين يوقع مرسوم إجراءات اقتصادية ضد أمريكا ودول أخرى

2022-02-28 / 5:22 مساءً
Photo of الأمم المتحدة: فكرة نشوب صراع نووي لا يمكن تقبلها

الأمم المتحدة: فكرة نشوب صراع نووي لا يمكن تقبلها

2022-02-28 / 5:16 مساءً
Photo of بوتين يكشف عن شروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا

بوتين يكشف عن شروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا

2022-02-28 / 4:53 مساءً
Photo of اللجنة الأولمبية الدولية تجرّد بوتين من وسام الاستحقاق الأولمبي

اللجنة الأولمبية الدولية تجرّد بوتين من وسام الاستحقاق الأولمبي

2022-02-28 / 4:42 مساءً
Photo of كوريا الشمالية: “سياسة الهيمنة الأمريكية” سبب الأزمة الأوكرانية

كوريا الشمالية: “سياسة الهيمنة الأمريكية” سبب الأزمة الأوكرانية

2022-02-28 / 4:26 مساءً
Photo of روسيا ترد بالمثل وتغلق مجالها الجوي أمام 36 دولة

روسيا ترد بالمثل وتغلق مجالها الجوي أمام 36 دولة

2022-02-28 / 3:01 مساءً
Photo of أوكرانيا: آلاف الأجانب يريدون الانضمام إلينا للقتال ضد “روسيا”

أوكرانيا: آلاف الأجانب يريدون الانضمام إلينا للقتال ضد “روسيا”

2022-02-28 / 2:14 مساءً
Photo of روسيا: لدينا خطة للرد على العقوبات الغربية

روسيا: لدينا خطة للرد على العقوبات الغربية

2022-02-28 / 1:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق