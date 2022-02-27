Russian Sukhoi Su-25 jet fighters perform a flight during the Aviadarts competition, as part of the International Army Games 2021, at the Dubrovichi range outside Ryazan, Russia August 27, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

2022-02-27 / 11:09 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، أن الاتحاد يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة في إطار المساعدات العسكرية المعلن عنها.

وقال بوريل عقب مؤتمر بالفيديو عقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: “نعتزم توريد الأسلحة، بما فيها طائرات مقاتلة”.

وقال إن الاتحاد وافق على إرسال مساعدات غير مسبوقة للجيش الأوكراني، بما في ذلك تمويل توريد أسلحة بمبلغ 450 مليون يورو، ومعدات بـ50 مليونا.

وأعلن أن “وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على حظر قناة RT ووكالة “سبوتنيك” الروسيتين في دول الاتحاد”.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحظر هاتين الوسيلتين الإعلاميتين.

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل: “سنحظر الذراع الإعلامي للكرملين RT، و”سبوتنيك” التابعتين للدولة الروسية في الاتحاد الأوروبي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب الحرب في أوكرانيا..مخاوف من أزمة لجوء غير مسبوقة في القارة الأوروبية

بسبب الحرب في أوكرانيا..مخاوف من أزمة لجوء غير مسبوقة…

2022-02-27 / 10:20 مساءً
Photo of الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

2022-02-27 / 9:46 مساءً
Photo of وزيرة الدفاع الألمانية: لا حاجة للتجنيد الإجباري في الجيش الآن

وزيرة الدفاع الألمانية: لا حاجة للتجنيد الإجباري في الجيش…

2022-02-27 / 8:48 مساءً
Photo of هنغاريا: لن نرسل أسلحة لأوكرانيا

هنغاريا: لن نرسل أسلحة لأوكرانيا

2022-02-27 / 8:15 مساءً
Photo of النزاع الروسي الاوكراني ..الاتحاد الفرنسي يدعو الى طرد روسيا من مونديال قطر

النزاع الروسي الاوكراني ..الاتحاد الفرنسي يدعو الى طرد روسيا…

2022-02-27 / 5:28 مساءً
Photo of فرنسا تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام “الطائرات وشركات الطيران الروسية

فرنسا تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام “الطائرات وشركات الطيران…

2022-02-27 / 5:06 مساءً
Photo of واشنطن: استنفار بوتين قوات الردع الاستراتيجية تصعيد غير مقبول

واشنطن: استنفار بوتين قوات الردع الاستراتيجية تصعيد غير مقبول

2022-02-27 / 4:27 مساءً
Photo of تصعيد ..بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

تصعيد ..بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة…

2022-02-27 / 3:10 مساءً
Photo of أوكرانيا..الافراج عن سجناء من العسكريين أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلى الخدمة

أوكرانيا..الافراج عن سجناء من العسكريين أعربوا عن رغبتهم بالعودة…

2022-02-27 / 2:31 مساءً
Photo of حتى “الجودو” خسره بوتين في خضم الأزمة

حتى “الجودو” خسره بوتين في خضم الأزمة

2022-02-27 / 2:17 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق