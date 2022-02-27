سباق الصحراوية 2022.. فريق “ووريورز” من العيون يفوز بالمرحلة الاولى

2022-02-27 / 9:24 مساءً
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هبة بريس - و م ع

احتل فريق “ووريورز” من مدينة العيون المركز الأول ضمن الجولة الأولى من السباق النسوي الصحراوي التضامني، الذي ينظم من 26 فبراير إلى 5 مارس المقبل، بالداخلة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

واحتل الثنائي المكون من مريم المسعودي ومريم الخربوشي المركز الأول في سباقات اليوم الأحد، والتي اشتملت على سباق الدراجات الجبلية بطول 10 كيلومترات، يليه سباق بطول كيلومترين، ثم مسار ثان للدراجات الجبلية بطول 10 كيلومترات، قبل الانتهاء بمسار ليلي بطول 7 كيلومترات.

وأعرب، الثنائي الذي يدافع عن ألوان الجمعية المغربية لدعم الأيتام والأرامل والمطلقات عن سعادته بالفوز بالمركز الأول وافتخاره بتمثيل الجمعية.

وقالت مريم المسعودي في تصريح لقناة (M 24)، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، “أود أن أشكر زميلتي في الفريق التي شجعتني كثيرا على المضي إلى النهاية، خاصة خلال العشرة كيلومترات الأخيرة من المسابقة والتي كانت صعبة للغاية بسبب الرياح القوية”.

وعاد المركز الثاني لهند بنيس وريم بن إبراهيم عن جمعية أطلس كيندر (أطفال الأطلس) للأطفال المتخلى عنهم، ويوجد مقرها بتحناوت بجنوب مراكش.

واحتل فريق “موسكيتيرز 2” المكون من لورا كلافيجو من كولومبيا وداسيل بورخيس من إسبانيا المركز الثالث. ويمثل الثنائي “سونار ديسبيرتو Sonar Despierto”، وهي جمعية تدعم الأطفال الذين يعيشون في دور الرعاية.

وتشهد نسخة 2022 من “سباق الصحراوية” مشاركة 90 إمرأة يمثلن حوالي أربعين جمعية، من المغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والكاميرون ومالي ومدغشقر وجنوب السودان وغانا ورواندا وسانت لوسيا والسنغال وإسرائيل والولايات المتحدة وكولومبيا.

وإلى جانب التحدي الرياضي، تتحد المنافسات حول نفس الهدف المتمثل في دعم الروح التضامنية لسباق الصحراوية، مع تثمين الطبيعية الرائعة التي تزخر بها لؤلؤة جنوب المغرب.

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