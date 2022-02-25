صفارات الإنذار تدوي في “زابوريجيا” التي تضم أكبر عدد من الطلبة المغاربة

2022-02-25 / 11:55 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

توغلت القوات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية لتقصف مجموعة من المدن بما فيها المتواجدة وسط البلاد.

و أكدت وسائل إعلام دولية أن صافرات الإنذار دوت صبيحة اليوم بمدينة زابوريجيا التي تعتبر المدينة الأكثر استقطابا للطلبة المغاربة الذين يدرسون في أوكرانيا.

و يتواجد عدد كبير من الطلبة المغاربة في هاته المدينة التي تحتضن عددا من جامعات الطب و الصيدلة، حيث بثت صافرات الإنذار الرعب وسط صفوفهم في ظل مخاوف من قصف المدينة كذلك كما هو حال عدد من مدن البلاد.

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