أوكرانيا تفقد السيطرة على جزيرة في البحر الأسود

2022-02-24 / 10:24 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن حرس الحدود الأوكراني فقدان السيطرة على جزيرة زمييني الأوكرانية في البحر الأسود التابعة إداريا لمقاطعة أوديسا جنوب البلاد، والقريبة من الحدود مع رومانيا.
وقال حرس الحدود في منشور على “فيسبوك” يوم الخميس: “حسب المعلومات المتوفرة جزيرة زمييني تم احتلالها”.

وأضاف حرس الحدود أنه فقد الاتصال بالعسكريين وحراس الحدود الأوكرانيين على الجزيرة.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي حول سيطرة القوات الروسية على الجزيرة المذكورة.

يشار إلى أن جزيرة زمييني (جزيرة العثبان) تقع في البحر الأسود على بعد 35 كيلومترا عن السواحل الأوكرانية، وحتى عام 2009 كان هناك جدل بين أوكرانيا ورومانيا حول السيادة عليها.

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت صباح الخميس 24 فبراير.

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