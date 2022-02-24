موسكو: الحزمة الأولى من العقوبات الأوروبية غريبة

2022-02-24 / 7:44 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف إن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا كانت غريبة، وتعكس بشكل أساسي التوجه الرسمي للاتحاد نحو هذه العقوبات

وأضاف في تصريح لقناة “روسيا 24”: “لقد سمعنا الكثير من الصفات المختلفة في ما يتعلق بتلك العقوبات وأنها ستكون قاسية، واسعة، عميقة، معوقة، جهنمية، لكن الحزمة الأولى التي ولدت الليلة الماضية كانت غريبة نوعا ما، كونها تعكس بشكل أساسي النهج الرسمي للاتحاد تجاه روسيا”.

وأضاف، ردا على سؤال المضيف حول ما إذا كانت هناك وحدة بين السياسيين الأوروبيين تجاه قضايا الضغط على موسكو: “الارتباك والتردد.. نعرف تلك الدول التي تود أن ترى حتى الحزمة الأولى من القيود أكثر صرامة، وهناك دول اتخذت الموقف المعاكس، ولكن مع ذلك، تم التوصل إلى حل وسط، كما سنسميه”.

وأشار إلى أن “الدبلوماسيين الروس في بروكسل يعملون بشكل فعال في الظروف الجديدة، وهذا يجبرنا على الالتقاء والعمل بشكل أكثر وضوحا وحيوية في هذه الظروف الصعبة”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا “تشمل عقوبات ضد 351 نائبا في مجلس الدوما، و27 فردا وكيانا قانونيا في البلاد، وتقييد وصول روسيا إلى السوق المالية الأوروبية، ومنع الشركات الأوروبية من أي تعاملات اقتصادية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في دونباس”.

المصدر: “تاس”

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