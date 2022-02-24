للطلبة المغاربة بأوكرانيا.. لطيفة رأفت :” قلوبنا معكم يا فلذة كبدنا”

2022-02-24 / 5:42 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعربت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -أعربت- عن خوفها الشديد على الطلبة المغاربة المتواجدين حاليا بأوكرانيا.

و كتبت رأفت:”لنا احبائنا و أولادنا الطلبة الذين رحلوا إلى بلاد المهجر أوكرانيا لطلب العلم فلا يسعنا الآن إلا أن نتجه إلى الله عز و جل أن يهون عليهم خبث الحروب”.

و أضافت قائلة:” لنا ملك حنون و إنساني جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله و حفظه دائما مع رعاياه لن ينساهم و اكيد سيجد حل لأبنائه لإعادتهم سالمين غانمين، قلوبنا معكم يا فلذة كبدنا في أوكرانيا”.

و الجدير بالذكر أن قلقا كبيرا و مخاوف تراود جميع الطلبة المغاربة في ظل احتقان الأجواء بين روسيا و أوكرانيا خاصة مع التصعيد الأخير و إعلان روسيا رسميا الحرب على أوكرانيا.

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