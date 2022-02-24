ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية ترتفع تدريجيا و العائدات تتراجع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شرعت أفواج من السياح الأجانب في التوافد على مطارات المملكة منذ إعلان فتح الحدود الجوية في وجه حركة الطيران المدني و التجاري، و هو ما ساهم في إنتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي.

و وفق الأرقام التي أعلنتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد ارتفعت ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة بينما تراجعت نسبة العائدات خلال الفترة الماضية.

و حسب ذات التقرير، فقد شهد الربع الأخير من السنة المنصرمة انخفاضا بنسبة 78.5 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها بخصوص عدد السياح الوافدين إجمالا على المغرب.

وأفادت المديرية السالفة الذكر بأن ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة زادت بنسبة 51.1 في المائة خلال شهر دجنبر وحده، على الرغم من تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى المغرب.

وفي ما يتعلق بالعائدات السياحية، فقد تراجعت على أساس سنوي بنسبة 6.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2021، بعد زيادة قدرها 203.2 في المائة في الربع الثالث من السنة نفسها، عقب إغلاق الحدود الوطنية في نهاية شهر نونبر.

وبلغت هذه الإيرادات في نهاية عام 2021 نحو 34.3 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6 في المائة مقارنة بنهاية عام 2020، و56.5 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019، أي بـ44.5 مليار درهم.

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