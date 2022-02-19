الفنانة ديانا كرزون: “2000 رجل تقدم لطلب يدي والبنت ليست سلعة”

2022-02-19 / 5:15 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قالت النجمة الأردنية، ديانا كرزون، إن مؤخر صداقها دينار أردني واحد فقط، مضيفة انها ترفض الحديث حول “المؤخر والمهر” في الزواج، لأن “البنت ليست سلعة”.

وقالت ديانا كرزون، خلال استضافتها ببرنامج “مع منى الشاذلي”: “تزوجت وعمري 38 عاما وهناك 2000 رجل تقدم لطلب يدي، أو 1500 رجل من أجل الزواج من معاذ، لأن هذه عاداتنا في الأردن وهي اصطحاب العريس لأكبر عدد من الرجال معه لطلب يد العروس”.

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون قد احتفلت مؤخرا بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، والتي صرحت أن زوجها هو من اختار اسمها لأنه كان يريد أن يسميها اسما عربيا، دون تدخل من الأهل أو الأقارب.

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