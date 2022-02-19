المفوضية الأوروبية: التطورات حول أوكرانيا تهدد النظام العالمي

2022-02-19 / 11:58 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن التطورات الحالية حول أوكرانيا تشكل خطرا على النظام العالمي الحالي برمته.

وقالت فون دير لاين، في كلمة ألقتها اليوم السبت خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: “يتابع العالم في هذه الأيام أكبر حشد للقوات في أوروبا منذ الحرب الباردة ومن شأن هذه التطورات تغيير النظام العالمي الحالي جذريا. احتفت أوكرانيا مؤخرا الذكرى الـ30 لاستقلالها، وولد وترعرع منذ ذلك الحين جيل من الأوكرانيين في دولة حرة، وهم أبناء الديمقراطية، غير أنهم يواجهون الآن يوميا العدوان والتدخل الخارجي”.

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن حزمة قاسية من العقوبات ستفرض على روسيا إذا تدخلت في أوكرانيا عسكريا، محذرة من أن غزو أكرانيا “قد يحرم روسيا من مستقبل مزدهر”.

وأكدت فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التخلي عن اعتماده على صادرات الغاز الروسي واستبدالها خصوصا بصادرات الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، منها اليابان وكوريا الجنوبية.

وحملت فون دير لاين شركة “غازبروم” الروسية المسؤولية عن ضخ أقل كمية ممكنة من الغاز إلى المستودعات الأوروبية خلال الأشهر الستة الماضية، واصفة ذلك بأنه “سلوك غريب جدا”.

وأعربت عن قناعتها بأن الاتحاد الأوروبي سيتمكن من ضمان استمرارية إمدادات الطاقة داخله خلال فصل الشتاء الحالي حتى في حال تعليق الصادرات من روسيا بالكامل.

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