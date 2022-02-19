أكادير : تأجيل مهرجان السينما والهجرة إلى ماي المقبل

2022-02-19 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

تم تأجيل الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة لأكادير إلى موعد لاحق وذلك بسبب تطور الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأعلنت جمعية “المبادرة الثقافية”، المنظمة لهذا الحدث الثقافي، أن هذه التظاهرة، التي كان من المقرر تنظيمها خلال الفترة ما بين 21 و 26 فبراير، تم تأجيلها إلى الفترة ما بين 16 و 21 ماي 2022.

يذكر أن المهرجان الدولي للسينما والهجرة اختار مجموعة من الأفلام الدولية الروائية الجديدة والأفلام الطويلة والقصيرة مرتبطة بتيمة الهجرة، كما اختار أفلام أخرجها المهاجرون خلال السنتين الماضيتين.

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