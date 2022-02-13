رومانيا.. تشكيل مجموعة قتالية دائمة تابعة للناتو

هبة بريس _ وكالات

قال ميرتشا جيوانا نائب أمين عام الناتو، إن أول مجموعة قتالية دائمة تابعة للحلف في الجزء الجنوبي من الجناح الشرقي للناتو ستكون تحت قيادة فرنسا وستتمركز في رومانيا.

وأضاف في مقابلة مع قناة Digi 24 التلفزيونية اليوم الأحد: “في الأسبوع المقبل، سيتم عقد اجتماع مهم للغاية لوزراء دفاع دول الناتو. وأنا متفائل بأننا سنتمكن من اتخاذ قرار مشترك لإنشاء مجموعة قتالية تابعة للحلف في رومانيا، هذه المرة بشكل دائم وبقيادة فرنسا. نتوقع أن يساهم عدد من الحلفاء الآخرين في التواجد الدائم للناتو هنا في رومانيا”.

وقال: “الآن ولأول مرة في منطقة البحر الأسود، سيشكل الناتو سلسلة ربط على مستوى بحر البلطيق – البحر الأسود، وستكون لدينا هنا مجموعة قتالية تابعة للناتو”

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