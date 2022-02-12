مغاربة ونفتخر تشق جبال أزيلال لدعم ساكنة المغرب العميق”صور”

طارق عبلا_ هبة بريس

نظمت جمعية مغاربة ونفتخر التي يقودها زمرة من الشباب المغربي، قافلة تضامنية إلى جماعة آيت بواولي قيادة تبانت اقليم ازيلال، لفك العزلة عن ساكنة المناطق الجبلية النائية في هذه الظروف المناخية العصيبة في محاولة منهم لإدخال نوع من الدفء والتضامن على ساكنة هذه المناطق التي تعيش ظروفا استثنائية زادت من حدتها برودة الطقس وتساقط الثلوج.



عمل احساني بعيدا عن منطق شوفوني.

بعيدا عن كاميرا شوفوني، شق هؤلاء الجمعويون المداشر والطرقات نحو المغرب العميق، هدفهم الأسمى والأول ادخال البسمة على وجوه ساكنة هذه المنطقة التي تكالبت عليها الظروف المناخية، من خلال تقديم يد العون لكافة المعوزين والاصطفاف بجانبهم بصيغة تضامنية اخوية، حيث أن قافلة المساعدات ضمت حوالي 300 قفة غذائية تحتوي على كميات جد هامة من المواد الغذائية، استهدفت أسرا محاصرة بجبال الأطلس على مستوى إقليم أزيلال.



مبادرة بطعم التحدي.

دقت ساعة الصفر، واحتشد أعضاء الجمعية لرسم معالم رحلة تضامنية، فوقع الاختيار على جبال أزيلال حيث تعاني العديد من الأسر الفقر ووعورة المسالك…فمن خلال خطة محكمة، تم جمع التبرعات والمساهمات، وجيء بشاحنة كبيرة لشحن الحمولة بسواعد شباب اختاروا العمل الجمعوي طواعية وانخرطوا في انجاحه لرسم الفرحة على شفاه البسطاء…شقت الشاحنة طريقها فجرا، وبعد مسيرة حافلة بالمغامرات، حط الشباب الرحال على سفوح جبال أزيلال، وهناك استقبلوا بالزغاريد على لسان نسوة شريفات تعلقن بالحياة الجبلية حتى صارت جزءا منهن، وكلهن أمل في غد مشرق يفوح عطاء وكرما…



مغاربة ونفتخر.

منذ تأسيسها، رسمت جمعية مغاربة ونفتخر، تشتغل وفق منظور مشترك لتوحيد الجهود وتنسيق الافكار بغرض الاسهام في تنمية بلادنا، ايمانا منها بتحقيق النهضة و التنمية الشاملة بتفعيل دور الشباب و سواعد الوطن..إذ تعمل جمعية مغاربة ونفتخر أساسا على التنوير الفكري و تدعم المبادرات الشبابية بدافع خلق انسجام وتفاعل بين شباب الوطن وتشجيع روح الوطنية و المواطنة و تنمية القيم الشبابية، و في هذا الصدد ومنذ تأسيس الجمعية قامت بأنشطة متنوعة عملت من خلالها على إشراك ثلة من الشباب الخير بتنظيم ملتقيات و مسابقات و أعمال اجتماعية وخيرية.

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