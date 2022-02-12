أكادير: أيداع المتهمين في مقتل الشاب “أمين” السجن في انتظار المحاكمة

ع. اللطيف بركة : هبة بريس

في آخر مستجدات قضية الشاب ” أمين ” باكادير ، قررت النيابة العامة المختصة، متابعة شخصين وايداعهم السجن المدني بايت ملول، كما تقرر متابعة 3 أشخاص آخرين في حالة سراح بتهمة المشاركة .

وكانت مصالح الشرطة الولائية بمدينة أكادير قد أحالت المتهمين الخمسة يوم أمس الجمعة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية وتمديدها.

ومن المرتقب أن يتواصل التحقيق مع المشتبه فيهم، من أجل الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، بعد توصل السلطات القضائية بتقرير التشريح الطبي، ومحاضر الاستماع إلى المتهمين والشهود.

وتعود فصول هذه القضية إلى ليلة السبت الماضي، عندما كان الضحية رفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن يتعرض لجروح خطيرة على مستوى الرأس مما تسبب له في نزيف داخلي، نقل على إثره إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح يوم الثلاثاء الماضي متأثرا بجراحه.

كما أن تسريبات صوتية وشريط فيديو للضحية اثناء نقله للمستشفى، زادت من حجم التاويلات حول الطريقة والاسباب في ارتكاب الفعل الجرمي، بحسب ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي، في انتظار اشواط محاكمة الموقوفين بالمنسوب لهم .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0