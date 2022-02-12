تطوان.. إجهاض محاولة ترويج أزيد من 79 ألف علبة سجائر مهربة

هبة بريس - تطوان

تمكنت عناصر الدائرة الثامنة للأمن بتطوان بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة، مساء الجمعة، من إجهاض محاولة ترويج 79 ألف و190علبة سجائر مهربة، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 41 و51 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في التهريب الدولي للسجائر والاتجار غير المشروع فيها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الأول الذي كان يتولى سياقة سيارة نفعية محملة بكمية من السجائر المهربة، قبل أن يتم الاهتداء إلى المشتبه فيه الثاني الذي كان يستغل مستودعا بحي “خندق الزربوح” لتخزين وترويج هذه السجائر المهربة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية مكنت من حجز السيارة النفعية المستعملة في عمليات النقل والترويج، فضلا عن ضبط 79 ألف و 190 علبة من ستة أنواع مختلفة من السجائر المهربة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما، وفق البلاغ، لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المحتملين في ارتكابه.

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