بعد حادث ” ريان “..لفتيت بالبرلمان لمناقشة البنيات التحتية في مجال الإغاثة وتدبير المخاطر

هبة بريس _ الرباط

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية، وذلك لمناقشة موضوع “تعزيز البنيات التحتية واللوجيستية لبلادنا في مجال الإغاثة وتدبير المخاطر”.

ويأتي طلب المجموعة الموجه لرئيس اللجنة المذكورة، على خلفية الحادث المفجع الذي شهدته بلادنا قبل أيام، وأودى بحياة الطفل ريان، الذي ظل عالقا بالبئر التي سقط فيها لمدة خمسة أيام، رغم المجهودات الكبيرة التي بُذلت لإنقاذه من طرف السلطات والمتدخلين

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