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طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2022-02-10 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية.

ويرتقب أن تكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب، وستهب الرياح معتدلة شرقية بالأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة، ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب-الشرقي وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 01 و04 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 04 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و21 درجة بالسواحل الوسطى، وسوس وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض في مجموع أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئ إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وهائج إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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