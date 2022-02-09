إغلاق 150 حساب بنكي “مزور” بالولايات المتحدة إستغل إسم الطفل “ريان”
كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن السلطات المغربية بمعية مواطنين مغاربة مهاجرين بالولايات المتحدة الامريكية، قد تمكنوا من إغلاق حوالي 150 حساب بنكي “مزور” يحمل إسم الطفل ” ريان” .
وأضافت مصادرنا، أن الجالية المغربية بالولايات المتحدة، قد تجندت لمحاربة إستغلال إسم الطفل الراحل ” ريان” لجمع الحسان العمومي بعدد من الولايات بأمريكا، كما أن مغاربة تتبعوا العديد من الحسابات البنكية تحمل اسم الطفل ” ريان” وقاموا بالتبليغ عنها لدى التمثيلية الدبلوماسية المغربية بواشنطن، والتي بدورها بلغت عنها السلطات الأمنية الامريكية، من عدم استغلال المواطن الامريكي من عصابات تشتغل في جمع الاحسان بإسم الطفل المغربي ” ريان” .
وفي نفس السياق، قام مواطنون من جنسيات مختلفة بعدد من الدول ( اوروبا واستراليا) بإنشاء حسابات بنكية، مستغلين اسم الطفل ” ريان” الذي اصبح عالميا، ومأساة عائلته من أجل الربح المالي من طرف مرتزقة الاحسان.
تعليق واحد
على كل محسن أراد أن يقدم احسانا في وجه الله. يجب التاكد الف مرة من الحساب المفتوح للمساعدة قبل القيام بالواجب الإنساني والديني. كما أن على السلطات ان تقوم بالمتابعة والتتبع والتحري مع فرض عقوبات قاسية في حق هؤلاء المخالفين