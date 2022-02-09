تارودانت : حجز قرابة نصف طن من مخدر ” النفحة”

2022-02-09 / 4:02 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لمركز تامزاورت بسرية تارودانت، من حجز كمية مهمة من مخدر “النفحة” داخل سيارة بمنطقة أركانة شرق أكادير.

وجاء حجز الكمية التي قدرتها مصادرنا بقرابة نص طن من مخدر ” النفحة ” بعد دورية روتينية لمصالح الدرك، اثار انتباهها سيارة مشبوهة متوقفة بأحد المسالك الطرقية ليلا، مما دفع العناصر الدركية بالتقدم نحوها، غير أن سائقها بعدما استشعر قرب سيارة الدرك، لاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة مستغلا التضاريس الجبلية.

وقالت مصادر الجريدة، انه تم نقل السيارة الرباعية الدفع التي تركها صاحبها إلى مقر الدرك الملكي، حيث مكن تفتيشها من حجز كميات مهمة من مسحوق النفحة كانت مخبأة بعناية داخلها الى جانب أسلحة بيضاء.

جدير بالذكر أن مصالح الدرك الملكي بتمزاورت تمكنت في أوقات سابقة من إحباط عمليات تهريب المخدرات إلى أكادير وحجز كميات مهمة منها. ما ضيق الخناق على المهربين وجعلهم يبذلون وجهاتهم من أجل الدخول لأكادير.

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