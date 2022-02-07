بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة.. آلاف المغاربة يحجون لإغران لتشييع جثمان ريان

2022-02-07 / 1:29 مساءً
0
هبة بريس من شفشفاون

بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة الاحترازية بكل مداخل منطقة إغران ضواحي شفشاون، غير أن هذا الأمر لم يحل من رغبة عشرات المئات من المواطنين المغاربة الراغبين في حضور مراسيم جنازة الطفل الراحل ريان.

وشرعت حشود المواطنين في التوافد على منطقة اغران منذ ساعات الصباح الأولى و هي تترقب وصول الموكب الجنائزي للطفل الراحل ريان.

و احتشد عدد كبير من المغاربة بالمكان الذي خصصته السلطات بالقرب من المنطقة التي سيوارى فيها جثمان ريان الثرى، و ذلك قبل ساعات من حلول سيارة نقل الأموات التي ستقل ريان لمثواه الأخير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدار البيضاء – سطات.. نسبة ملء السدود تتجاوز 42 في المائة

الدار البيضاء – سطات.. نسبة ملء السدود تتجاوز 42…

2022-02-07 / 2:13 مساءً
Photo of جنازة الطفل ريان.. السلطات تقيم مصلى وتنصب الخيام لاستقبال المعزين

جنازة الطفل ريان.. السلطات تقيم مصلى وتنصب الخيام لاستقبال…

2022-02-07 / 1:15 مساءً
Photo of لمرابط: استمرار تراجع موجة “أوميكرون” وطنيا

لمرابط: استمرار تراجع موجة “أوميكرون” وطنيا

2022-02-07 / 12:54 مساءً
Photo of بعد فاجعة الطفل “ريان”.. هل يصدر قرار باغلاق الابار المهجورة؟

بعد فاجعة الطفل “ريان”.. هل يصدر قرار باغلاق الابار…

2022-02-07 / 12:15 مساءً
Photo of ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2022-02-07 / 11:50 صباحًا
Photo of تعطيل الإنارة العمومية بجماعة “لبخاتي” بإقليم آسفي يهدد أمن وسلامة المواطنين

تعطيل الإنارة العمومية بجماعة “لبخاتي” بإقليم آسفي يهدد أمن…

2022-02-07 / 11:39 صباحًا
Photo of استنفار أمني واستعدادات مكثفة قبيل تشييع جثمان الطفل ريان

استنفار أمني واستعدادات مكثفة قبيل تشييع جثمان الطفل ريان

2022-02-07 / 11:11 صباحًا
Photo of مدرب المنتخب الجزائري معزيا في وفاة الطفل ريان: “ألمنا كبير”

مدرب المنتخب الجزائري معزيا في وفاة الطفل ريان: “ألمنا…

2022-02-07 / 10:12 صباحًا
Photo of ألحقا خسائر مادية ب5 سيارات.. أمن البرنوصي يوقف شخصين

ألحقا خسائر مادية ب5 سيارات.. أمن البرنوصي يوقف شخصين

2022-02-07 / 9:50 صباحًا
Photo of مع استئناف الرحلات.. توافد المئات من مغاربة العالم و القادمون من تركيا أول العائدين

مع استئناف الرحلات.. توافد المئات من مغاربة العالم و…

2022-02-07 / 9:33 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق