إنقاذ ريان.. “الصحراوي” ينهي مهمته والوقاية المدنية تتكلف بالمسافة المتبقية

2022-02-05 / 2:56 مساءً
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هبة بريس شفشاون

تتواصل إلى حدود الساعة عملية إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر عميق منذ أيام.

وحسب مصدر من عين المكان، فقد أنهى “علي الصحراوي” الذي قاد عملية الحفر الأفقي يدويا مهمته، حيث بقي حوالي مسافة 1.40 ستنمترا للوصول للطفل.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الوقاية المدنية ستتكلف بحفر المسافة المتبقية بآليات ووسائل متطورة لضمان الوصول للطفل بشكل آمن.

وتابع المصدر ذاته، أن الفريق الطبي والتمريضي سيرافق عناصر الوقاية المدنية لإخراج الطفل ونقله على متن المروحية الطبية لتتبع وضعه الصحي.

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