Travellers wear masks as they arrivw at the Dubai International Airport, after the UAE's Ministry of Health and Community Prevention confirmed the country's first case of coronavirus, in Dubai, United Arab Emirates January 29, 2020. REUTERS/Christopher Pike

الإمارات ترفع حظر سفر مواطنينها المحصنين إلى 12 دولة أفريقية

2022-02-04 / 7:23 مساءً
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هبة بريس

قالت وكالة أنباء الإمارات، الجمعة، إن الحكومة قررت رفع حظر السفر عن 12 دولة إفريقية للمواطنين المحصنين باللقاح.

وأضافت الوكالة أن الحظر يشمل كينيا، وتنزانيا، وأثيوبيا، ونيجيريا، وجمهورية الكونجو، وجنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وإسواتيني، وليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وزيمبابوي

وبحسب بيان لوزارة الداخلية ستسمح الحكومة للمواطنين بالسفر إلى الدول المذكورة اعتبارا من مساء السادس من فبراير .

وذكرت الوكالة أن الحكومة ستسمح أيضا بسفر غير الحاصلين على اللقاح من المستثنين لأسباب طبية وكذلك الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

وكانت الإمارات أعلنت شهر نوفمبر 2021 “تعليق دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها”.

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