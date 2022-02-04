الإمارات ترفع حظر سفر مواطنينها المحصنين إلى 12 دولة أفريقية

هبة بريس

قالت وكالة أنباء الإمارات، الجمعة، إن الحكومة قررت رفع حظر السفر عن 12 دولة إفريقية للمواطنين المحصنين باللقاح.

وأضافت الوكالة أن الحظر يشمل كينيا، وتنزانيا، وأثيوبيا، ونيجيريا، وجمهورية الكونجو، وجنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وإسواتيني، وليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وزيمبابوي

وبحسب بيان لوزارة الداخلية ستسمح الحكومة للمواطنين بالسفر إلى الدول المذكورة اعتبارا من مساء السادس من فبراير .

وذكرت الوكالة أن الحكومة ستسمح أيضا بسفر غير الحاصلين على اللقاح من المستثنين لأسباب طبية وكذلك الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

وكانت الإمارات أعلنت شهر نوفمبر 2021 “تعليق دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها”.

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