كورونا : هل تم إجبار التلاميذ بإحدى الثانويات بالقنيطرة على أخذ اللقاح ؟؟

2022-02-03 / 10:48 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقنيطرة أن ما تناقلت بعض المنابر الإعلامية بشأن قيام ثانوية ابن الهيثم التأهيلية بإجبار التلاميذ بأخذ اللقاح الخاص بكوفيد 19 “خبر لا أساس له من الصحة”.

وذكرت المديرية ، في بلاغ لها اليوم الخميس، “تنويرا منها للرأي العام، تؤكد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقنيطرة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، بل تعمل جاهدة، وبتنسيق تام مع السلطات المحلية والصحية بالإقليم، على مواصلة استكمال تلقيح الفئة العمرية 12-17 سنة بالجرعة الثانية في احترام تام للتدابير والإجراءات المعمول بها على الصعيد الوطني في هذا الشأن”.

وأشار البلاغ إلى أن عملية التلقيح بمركز ابن الهيثم قد تمت بحضور رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ هذه المؤسسة، واستفاد منها 41 تلميذا، عبروا عن رغبتهم بتلقي اللقاح، من أصل 61 تلميذا الذين كانوا لم يأخذوا بعد الجرعة الثانية بهاته المؤسسة.

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