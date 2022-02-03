مصطفى بايتاس

بايتاس للموظفين: “اللي عندو مانع صحي باش يتلقح يقدم الوثيقة لإدارتو”

2022-02-03 / 3:25 مساءً
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هبة بريس - الرباط

دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، موظفي الوزارات والادارات العمومية إلى تلقي جرعاتهم من لقاح كورونا.

وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “بالنسبة للموظفين صحيح هناك عدد من الإجراءات المتخذة، واللي عندهوم مانع صحي باش يتلقحو ما عليهوم غي يقدمو ديك الورقة اللي كتعفيهوم للادارات اللي كيشتاغلو فيها، أما اللي معندوش مانع وكيرفض باش يتلقح معرفتش أشمن نقاش خاصنا ناقشو فهاد الصدد.”

وأضاف بايتاس قائلا “العالم كلو يجمع على أن الحل الوحيد لتطويق هذه الجائحة هو التلقيح، إذن خاصنا نتلقحو”، داعيا المواطنين الى التوجه لمراكز التلقيح للاستفادة من جرعاتهم.

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