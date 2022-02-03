المنتخب المصري يحتج على تحليق “درون” فوق ملعب تدريباته.. والكاف تكشف السبب

2022-02-03 / 9:34 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سبب ظهور طائرة مسيّرة فوق مران منتخب مصر يوم الأربعاء.

وقال المصدر لموقع “FilGoal” إن “سبب وجود الطائرة هو التمشيط الأمني بمحيط الملعب الأوليمبي”.

وأضاف: “مران منتخبي مصر ونظيره الكاميروني كانا في الوقت نفسه، ولا بد من متابعة الأمن للتدريب للحفاظ على سلامة الجميع”.

وتابع: “منسقة مران مصر تلقت شكوى من المنتخب، وأوضحت لهم ذلك الأمر”.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إيقاف مرانه أكثر من مرة الأربعاء، بعدما لاحظ وجود طائرة تحلق في السماء بصورة متكررة لا علاقة لها ببعثة المنتخب.

ووفقا لموقع “القاهرة 24” نقلا عن مصادره، أن الجهاز الفني لمنتخب “الفراعنة” قرر إيقاف المران خوفا أن يكون الأمر تجسسا على المران لصالح منتخب الكاميرون قبل المواجهة بينهما يوم الخميس، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وتأهل منتخب مصر لهذا الدور بالفوز على المغرب، بينما تأهل منتخب الكاميرون لنصف النهائي بعد الفوز على غامبيا.

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