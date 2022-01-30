غوتيريش يحذر من كارثة اقتصادية في أفغانستان

هبة بريس

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تدهور الوضع الاقتصادي في أفغانستان، مشيرا إلى أن الأمور تتجه نحو الأسوأ بوتيرة متسارعة.

جاء ذلك في تدوينة على “تويتر”، اليوم الأحد، قال فيها إن اقتصاد أفغانستان ينحدر نحو الهاوية.

وتابع إن وقت حصول أفغانستان على دعم مالي يمثل عنصرا ضروريا في إنقاذ الاقتصاد الأفغاني

وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن عدم اتخاذ أي خطوات لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني سيؤدي إلى فقد أرواح وخلق حالة من اليأس إضافة إلى انتشار التطرف.

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