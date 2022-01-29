الناظور..مستثمر عقاري يخرج عن المألوف ويبني مكتبة عامة من ماله الخاص

هبة بريس - الناظور

خصص أحد المحسنين بمدينة الناظور مساحة من أراضيه بحي المطار لبناء مكتبة عمومية من ماله الخاص سماها “مكتبة القمر” .

وقد خصص المنعش العقاري ، مساحة كبيرة للمكتبة العمومية التي تضم ثلاث طوابق كما أنها تشتمل على قاعات للمطالعة ومكتبة وقاعة متعددة الوسائط للعرض و الدراسة، بالإضافة إلى مرافق صحية .

وقد لقيت المبادرة ترحيبا كبيرا لدى نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في ظل محدودية المكتبات العمومية داخل المدن، وإشادة واسعة على اعتبار أن العديد من المنعشين العقاريين يسعون للربح بدل تشييد مرافق ذات نفع عمومي.

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