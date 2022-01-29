الناظور..مستثمر عقاري يخرج عن المألوف ويبني مكتبة عامة من ماله الخاص

2022-01-29 / 10:48 مساءً
0
هبة بريس - الناظور

خصص أحد المحسنين بمدينة الناظور مساحة من أراضيه بحي المطار لبناء مكتبة عمومية من ماله الخاص سماها “مكتبة القمر” .

وقد خصص المنعش العقاري ، مساحة كبيرة للمكتبة العمومية التي تضم ثلاث طوابق كما أنها تشتمل على قاعات للمطالعة ومكتبة وقاعة متعددة الوسائط للعرض و الدراسة، بالإضافة إلى مرافق صحية .

وقد لقيت المبادرة ترحيبا كبيرا لدى نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في ظل محدودية المكتبات العمومية داخل المدن، وإشادة واسعة على اعتبار أن العديد من المنعشين العقاريين يسعون للربح بدل تشييد مرافق ذات نفع عمومي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت : وفاة شابة بين أحضان عشيقها

تارودانت : وفاة شابة بين أحضان عشيقها

2022-01-29 / 11:11 مساءً
Photo of نقابة تدعو الحكومة الى وقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية

نقابة تدعو الحكومة الى وقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار…

2022-01-29 / 10:29 مساءً
Photo of تفاصيل اكتشاف كمية ضخمة من المخدرات على شكل صفائح داخل ورشة نجارة بطنجة (صور + فيديو)

تفاصيل اكتشاف كمية ضخمة من المخدرات على شكل صفائح…

2022-01-29 / 8:53 مساءً
Photo of ​الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان المسرحي عبد القادر البدو

​الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان المسرحي عبد القادر…

2022-01-29 / 8:22 مساءً
Photo of “توي فلاي” تطلق خط جديد يربط “مونبيليه” بوجدة ابتداء من شهر ماي

“توي فلاي” تطلق خط جديد يربط “مونبيليه” بوجدة ابتداء…

2022-01-29 / 8:10 مساءً
Photo of الولايات المتحدة الأمريكية تسلم المغرب 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم المغرب 1.6 مليون جرعة من…

2022-01-29 / 6:53 مساءً
Photo of أمن طنجة يحجز أزيد من طنين من المخدرات ويوقف 3 أشخاص

أمن طنجة يحجز أزيد من طنين من المخدرات ويوقف…

2022-01-29 / 6:30 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.3 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.3 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-29 / 5:31 مساءً
Photo of تسجيل 4154 إصابة و28 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 4154 إصابة و28 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-29 / 4:51 مساءً
Photo of صيادلة المغرب يفضحون مغالطات اعلام الجارة حول أزمة الأدوية

صيادلة المغرب يفضحون مغالطات اعلام الجارة حول أزمة الأدوية

2022-01-29 / 4:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق