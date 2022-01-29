تفاصيل اكتشاف كمية ضخمة من المخدرات على شكل صفائح داخل ورشة نجارة بطنجة (صور + فيديو)

2022-01-29 / 8:53 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

أجهضت السلطات الأمنية ، اليوم السبت 29 يناير، عملية للتهريب الدولي للمخدرات ، بعد اكتشاف كمية كبيرة من المخدرات على شكل صفائح داخل ورشة نجارة بمنكقة “بني واسين ” ضواحي مدينة طنجة .

وعاينت “هبة بريس” تدخل عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة التي تدخل ضمن النفوذ الترابي للدرك الملكي ، حيث تم العملية بتعاون بين الجهازين مكنت من توقيف مالك ورشة للنجارة وهو في حالة تلبس رفقة اثنين من مساعديه بإخفاء وتخزين شحنات كبيرة من مخدر الشيرا ضمن ألواح خشبية معدة للتصدير خارج المغرب.

وعمد المعنيون بالأمر الى تجويف ألواح خشبية موجهة للتصدير، وإخفاء المخدرات بداخلها، مع إعادة تركيبها وطلائها بمواد كيميائية في محاولة لتفادي اكتشافها من طرف الشرطة السينو تقنية بالمعابر الحدودية، حيث قدرت الكمية المحجوزة بازيد من طنين من المخدرات .

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