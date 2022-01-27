في ظاهرة مناخية نادرة: الثلوج بواحات الجنوب الشرقي المغربي (صور)

هبة بريس - الرشيدية

في ظاهرة مناخية نادرة عرفت عدد من مناطق الواحات بالجنوب الشرقي المغربي ليلة الأربعاء / الخميس 26 – 27 يناير الجاري تساقطات ثلجية .

حيث وصلت هذه التساقطات الثلجية واحات اولاد شاكر باوفوس، ومسكي، وتنجداد وكلميمة، وملعب واكلي بإقليم الرشيدية، وكذا تاغزوت نايت عطى، وموغنبو، وغليل بإقليم تنغير .

وشملت هذه التساقطات الثلجية ايضا مركز بومالن دادس وقلعة امكونة وجبال صاغرو، ومختلف المناطق الجبلية الموجودة بالاقاليم الخمس المكونة لجهة درعة تافيلالت (الصور).

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد أفادت بأن تساقطات ثلجية ستهم ابتداء من يوم امس الأربعاء وإلى غاية يوم غد الجمعة عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن عمالات وأقاليم أزيلال والحوز وتنغير والرشيدية وميدلت وورزازات ستشهد تساقطات ثلجية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 40 سم.

وأضاف المصدر ذاته، أن تساقطات ثلجية (من 10 إلى 20 سم) ستهم خلال الفترة ذاتها أقاليم فكيك وزاكورة وتارودانت.

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