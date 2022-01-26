الدكاترة المعطلون يحتجون أمام البرلمان

هبة بريس ـ الرباط

احتج الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، اليوم الأربعاء، أمام مبنى البرلمان، للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية لتفض احتجاجهم الذي ياتي من اجل للمطالبة بحق الشغل

الشكل الإحتجاجي قابلته القوات الأمنية بتفريقه وتم دفعهم بعيدا عن الساحة المقابلة للمؤسسة التشريعية.

وسبق للدكاترة المعطلين أن خاضوا أشكالا احتجاجية عديدة بالرباط، ، تنديدا بما يعتبرونه سياسة الآذان الصماء إزاء مطالبهم.

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