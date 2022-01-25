المركز المغربي للمواطنة يدعو الحكومة إلى فتح الحدود

هبة بريس - الرباط

دعا المركز المغربي للمواطنة، الحكومة المغربية إلى مراجعة بعض الإجراءات المتخذة من طرف بلادنا والتي لم تعد لها أي مبررات لاستمرارها خصوصا إغلاق الحدود ومنع الرحلات الجوية، مشيراً إلى الانعكاسات والآثار السلبية المترتبة عن تشديد القيود المرتبطة بالسفر والتنقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وقال بلاغ صحفي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، : “وفي هذا الصدد، وبعد التقييم الشامل وتتبع الإجراءات المتبعة على المستوى الدولي، ومن أجل الحفاظ على حقوق ومصالح المواطنات والمواطنين التي تضررت كثيرا طيلة الجائحة، فإن المركز المغربي للمواطنة يدعو الحكومة المغربية إلى مراجعة بعض الإجراءات المتخذة من طرف بلادنا والتي لم تعد لها أي مبررات لاستمرارها خصوصا إغلاق الحدود ومنع الرحلات الجوية”.

واستحضر المركز المغربي للمواطنة، دعوة المنظمة العالمية للصحة إلى حذف هذا الإجراء، كما يدعو الى ضرورة التعايش مع الجائحة بالوقاية والتوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية.

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